Губернатор Пермского края и мэр Перми проголосовали в первый день выборов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и мэр Перми Алексей Демкин приняли участие в выборах в первый день голосования. Об этом политики сообщили в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

"С утра приехал на свой избирательный участок в школу "Мастерград" и сделал свой выбор в пользу устойчивого развития города, края и страны", - сообщил Демкин.

Губернатор принял участие в голосовании на избирательном участке, расположенном во дворце культуры имени Гагарина города Перми.

"Сделал свой выбор", - сообщает он на своей странице.

Напомним, 17, 18 и 19 сентября проходят выборы в Государственную думу, Законодательное собрание края и Пермскую городскую думу.