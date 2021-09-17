В Челябинске "Почту России" заподозрили в злоупотреблении доминирующим положением

Челябинское УФАС возбудило производство по делу в отношении "Почта России" по признакам злоупотребления доминирующим положением, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Ранее в действиях компании были установлены признаки навязывания потребителям невыгодных условий договора при принятии корреспонденции исключительно при наличии реестра отправлений. "Почте России" было выдано предупреждение. В ответ организация сообщила, что

В ответ на предупреждение "Почта России" сообщило об информировании руководства УФПС Челябинской области, руководства Челябинского почтамта, сотрудников отделения почтовой связи, ответственных за прием и отправление регистрируемых почтовых отправлений, о недопустимости названных действий.

Однако после этого в УФАС поступили заявления от иных юридических и физических лиц о совершении "Почтой России" аналогичных действий.

В антимонопольном органе подчеркнули, что предупреждение не исполнено. В связи с этим возбуждено производство по делу.