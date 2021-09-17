"Дают возможность подумать": Набиуллина рассказала о "тайных знаках" своих брошек

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина призналась, что все же выбирает брошки для официальных мероприятий со смыслом.

В начале 2020 года, когда в России начались экономические проблемы из-за пандемии, а пресс-конференции главы ЦБ стали ежемесячными, Набиуллина начала появляться на публике каждый раз с новой брошкой. Тогда аналитики, участники рынка и журналисты принялись анализировать эти брошки и искать в них "тайные послания". Сама Набиуллина долгое время говорила, что это просто украшения и они ничего такого не означают.

Но в интервью РБК она рассказала, что все же воспринимает этот язык знаков как некий канал коммуникации. При этом Набиуллина отметила, что публика не всегда считывает значение символов однозначно.

"Центральные банкиры, наверное, и так слишком серьезны, все время делают оговорки — "при условии" и так далее. Мы, конечно, работаем над тем, чтобы быть более понятными, с переменным успехом. Брошки — это тоже коммуникация, просто другой язык", - призналась глава регулятора.

По мнению руководителя ЦБ, украшения "дают возможность подумать". "Совет директоров не принимает решения по брошке — это точно", — отметила Набиуллина.