ЦБ ограничит потребкредитование при первой возможности – Набиуллина

Центральный банк России хотел бы уже сейчас ограничить или запретить выдачу некоторых видов кредитов, но пока не имеет такой возможности из-за отсутствия соответствующего законодательства. Но как только закон будет принят, регулятор тут же примет меры, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

"Пока коллег в правительстве мы не можем убедить, к сожалению. Есть какие-то опасения. Но, на наш взгляд, законопроект, конечно, нужно принимать быстрее", — подчеркнула глава Банка России.

"Мы, скорее всего, сразу будем использовать эти меры [после появления соответствующих полномочий]", — добавила она.

Законопроект, о котором говорит руководитель Центробанка, был внесен в Госдуму в марте этого года, но пока его не рассмотрели даже в первом чтении. Если парламентарии все же успеют его быстро рассмотреть (что вряд ли возможно, если правительство не даст одобрения), то ограничения регулятор сможет накладывать уже с 1 января 2022 года.

В первую очередь, в ЦБ хотели бы установить определенные лимиты на выдачу некоторых видов ссуд как банками, так и микрофинансовыми организациями.

В начале сентября о необходимости ограничения потребкредитования заявил и помощник президента России Максим Орешкин. Ограничение потребительских кредитов в России могло бы простимулировать другие виды кредитования и дало бы больше пространства для инструментов денежно-кредитной политики, полагает чиновник. Он сообщил, что в августе этого года в России было выдано потребкредитов на сумму более 647 млрд руб. – это больше чем все социальные выплаты (пенсионерам, детям, безработным и т.д.) вместе взятые.