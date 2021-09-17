Власти Саратова заявили о нападении на ТИК людей, "связанных с криминальным миром"

Неизвестные проникли в здание администрации Заводского района Саратова, где располагается территориальная избирательная комиссия (ТИК), говорится в официальном telegram-канале мэрии Саратова.

Инцидент произошел 16 сентября, после окончания рабочего дня. Сотрудники администрации вызвали полицию.

Глава Заводского района Саратова Максим Сиденко после инцидента заявил, что планирует обратиться к главе ЦИК России Элле Памфиловой. "Прошу ЦИК России также дать оценку действиям зарегистрированного кандидата и его доверенных лиц", - заявил глава Заводского района.

В районной администрации полагают, что "это могло быть сделано с целью дискредитации выборов". По словам Сиденко, личности нападавших "узнали на видео, опубликованном в публичном поле", эти люди связаны с криминальным миром.

В избирательной комиссии области со ссылкой на председателя ТИК Заводского района Людмилы Кошкиной уточнили, что в 18:40 в помещение комиссии вошли член ТИК от КПРФ Иван Тернов и депутат саратовской городской Думы Сергей Подсевалов, которые требовали принять у них жалобу, несмотря на то, что время работы комиссии завершено.

После отказа в приеме жалобы пришедшие потребовали предъявить избирательную документацию, им было отказано. Пришедших попросили удалиться.

"В ответ кто-то толкнул меня, в результате чего упала вешалка на всех присутствующих в помещении, - рассказала Кошкина. - Была вызвана полиция".

17-19 сентября в Саратовской области выбирают депутатов Госдумы VIII созыва, а также депутатов городской думы, напоминает Regnum.