17 Сентября 2021
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Политика Свердловская область
Алексей Орлов, голосование (2021) | Фото: instagram.com/glava.ekb

Решил не откладывать: мэр Екатеринбурга сходил на участок в первый день голосования

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в трехдневном голосовании. Об этом мэр уральской столицы сообщил сегодня в сторис своего Instagram.

Орлов решил не откладывать и сходил на участок в пятницу утром.

"Призываю всех земляков, всех жителей Екатеринбурга прийти на избирательные участки в эти три дня и сделать свой выбор. Отдать свой голос за своего кандидата и за свою партию", - заявил мэр.

За кого голосовал он сам, Алексей Орлов не уточнил.

Алексей Орлов, голосование(2021)|Фото: instagram.com/glava.ekb/

Напомним, что с 17 по 19 сентября жители Среднего Урала выбирают депутатов Госдумы от своего региона и Законодательного собрания Свердловской области. В Екатеринбурге с открытием избирательных участков наблюдаются огромные очереди, с раннего утра многие жители пришли голосовать.

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Теги: Орлов, выборы, голосование, Екатеринбург



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