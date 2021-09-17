Решил не откладывать: мэр Екатеринбурга сходил на участок в первый день голосования

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в трехдневном голосовании. Об этом мэр уральской столицы сообщил сегодня в сторис своего Instagram.

Орлов решил не откладывать и сходил на участок в пятницу утром.

"Призываю всех земляков, всех жителей Екатеринбурга прийти на избирательные участки в эти три дня и сделать свой выбор. Отдать свой голос за своего кандидата и за свою партию", - заявил мэр.

За кого голосовал он сам, Алексей Орлов не уточнил.

Напомним, что с 17 по 19 сентября жители Среднего Урала выбирают депутатов Госдумы от своего региона и Законодательного собрания Свердловской области. В Екатеринбурге с открытием избирательных участков наблюдаются огромные очереди, с раннего утра многие жители пришли голосовать.