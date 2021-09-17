Египетская авиакомпания запустила рейсы из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх

Жителям Екатеринбурга стали доступны прямые рейсы в Шарм-эш-Шейх (Египет). Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово, из которого и запустила перелеты египетская авиакомпания Air Cairo.

"Регулярные рейсы на египетский курорт будут выполняться один раз в неделю по четвергам на самолете Airbus A320 вместимостью до 174 пассажиров. Вылет из Кольцово - в 22:30, прилет в Шарм-эш-Шейх - в 01:45 местного времени. Отправление из Шарм-эш-Шейха - в 12:10, прилет в Екатеринбург - в 21:20 местного времени", - говорится в сообщении.