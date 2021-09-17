Бюджетников пригнали? На Среднем Урале на только открытых участках выстроились огромные очереди

В Екатеринбурге с открытием избирательных участков наблюдаются огромные очереди. С раннего утра многие жители пришли голосовать. С 17 по 19 сентября жители Среднего Урала выбирают депутатов Госдумы от своего региона и Законодательного собрания Свердловской области.

Возможно, как пишет издание "Вечерние ведомости", причиной очередей стало принуждение к голосованию бюджетников — ранее неоднократно поступали сообщения о том, что избирателей-работников муниципальных и государственных предприятий якобы просят или даже заставляют прикрепляться к определённым участкам и голосовать именно 17 сентября, а не позже. Предположительно, в некоторых случаях за это обещали предоставить выходной или отпустить раньше с работы.

Так, по данным издания, в помещении УИК № 1480 в Ленинском районе из-за обилия людей, прикрепившихся к участку в рамках механизма "Мобильный избиратель", выстроилась огромная очередь.

Также участникам голосования в этот раз предлагают пройти опрос, оценив работу УИКа. Член комиссии с правом решающего голоса одной из комиссий предположил, что отправка SMS на номер Общественной палаты Свердловской области может использоваться с целью контроля явки принуждаемого электората.

Также наблюдатели сразу с нескольких участков сообщают, что избиратели ищут плакаты с QR–кодом — якобы они говорят, что им это сказали сделать на работе. По всей видимости, использование плакатов с QR-кодами может быть необходимо для контроля явки.

Рядом с книгами избирателей у членов комиссий лежат обещанные свердловскими властями карточки "Пятёрочки" номиналом 150 руб.

Ранее в Центре общественного наблюдения за выборами в Свердловской области отрицали принуждение бюджетников к участию в голосовании. Там же заявляли, что вручение "подарочных карт" свердловским пенсионерам на избирательных участках не является нарушением.

Напомним, что с 17 по 19 сентября по всей стране выбирают Госдуму: 225 депутатов избирают по партийным спискам от 14 партий, еще 225 по одномандатным округам, барьер для партий 5%. Порога явки нет. В 9 регионах выбирают губернаторов - это Чечня, Хабаровский край, Тува, Мордовия, Тверская, Тульская, Ульяновская, Пензенская и Белгородская области. В 39 регионах избирают также свои парламенты, среди них Дагестан, Петербург, Ленобласть, Подмосковье, Приморье, Ставрополье, Красноярский край, Свердловская, Нижегородская, Калининградская и Тюменская области.