17 Сентября 2021
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Экономика В России
Эльвира Набиуллина (2020) | Фото: Банк России

"Где-то в районе» 7%": прогноз сентябрьской инфляции от Набиуллиной

Банк России ожидает инфляцию в сентябре с пиковым значением в 7% в годовом выражении.

"Где-то в районе 7%, наверное, инфляция будет в сентябре", - сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, во втором полугодии 2022 года этот показатель вернется к 4%. Инфляция начнет снижаться в четвертом квартале текущего года.

Как отметила председатель ЦБ РФ, повышение инфляции в сентябре связано "с эффектом базы, потому что в сентябре прошлого года у нас было, пусть небольшое, но снижение цен, на 0,1%".

Как ранее отмечал Центробанк, инфляционные ожидания населения уже более полугода находятся вблизи максимальных значений за последние четыре года. Ценовые ожидания предприятий остаются вблизи многолетних максимумов.

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Теги: Центробанк, инфляция



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