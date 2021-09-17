"Где-то в районе» 7%": прогноз сентябрьской инфляции от Набиуллиной

Банк России ожидает инфляцию в сентябре с пиковым значением в 7% в годовом выражении.

"Где-то в районе 7%, наверное, инфляция будет в сентябре", - сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, во втором полугодии 2022 года этот показатель вернется к 4%. Инфляция начнет снижаться в четвертом квартале текущего года.

Как отметила председатель ЦБ РФ, повышение инфляции в сентябре связано "с эффектом базы, потому что в сентябре прошлого года у нас было, пусть небольшое, но снижение цен, на 0,1%".

Как ранее отмечал Центробанк, инфляционные ожидания населения уже более полугода находятся вблизи максимальных значений за последние четыре года. Ценовые ожидания предприятий остаются вблизи многолетних максимумов.