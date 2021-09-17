В Свердловской области произошло смертельное ДТП

В Свердловской области устанавливают обстоятельства автоаварии, в результате которой погиб человек​.

Как сообщили Накануне.RU Управлении ГИБДД по региону, водитель автомобиля BMW 530i не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель погиб.

Авария случилась 16 сентября около 16:20 минут на 42 км автодороги Верхняя Тура - Качканар.

41-летний водитель ранее привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.​