В Челябинской области арестован несостоявшийся террорист

В Челябинской области предъявлено обвинение жителю Магнитогорска за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

Как сообщили Накануне.RU в СКР региона, в апреле 2021 года обвиняемый разместил в интернете высказывания, побуждающие к совершению действий связанных с насильственной сменой власти и причинением вреда сотрудникам правоохранительных органов.

В ходе обыска у злоумышленника нашли и изъяли пневматические пистолеты, граната, рукописные источники со сведениями по проведению террористических актов.

Обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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