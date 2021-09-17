17 Сентября 2021
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Общество За рубежом
флаг Эстонии (2019) | Фото: Estoniia.ru

Власти Эстонии освободили от тестирования и самоизоляции привитых российскими вакцинами

При въезде в Эстонию туристы, которые получили вакцины, в том числе российского производства, не обязаны сдавать тест на COVID-19 и соблюдать самоизоляцию.

Как заявил директор по связям с общественностью департамента здоровья страны Имре Каас, въезжающий в Эстонию может быть освобожден от тестирования и изоляции в течение одного года после завершения вакцинации, если он полностью вакцинирован и после вакцинации достиг полной иммунной защиты.

Отмечается, что власти признает все вакцины, получившие разрешение на продажу или признанные в стране происхождения, сообщает ТАСС.

Тем временем, в России значительно выросло число антипрививочников. Их число в нашей стране примерно втрое больше, чем в Европе, подсчитал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

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Теги: Эстония, туризм



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