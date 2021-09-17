17 Сентября 2021
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Экономика В России
(2006) | Фото: Александр Фомин/PHOTOXPRESS.RU

В России не будут дополнительно ограничивать ипотечное кредитование

Центробанк России в настоящее время не рассматривает возможность введения дополнительных мер по ограничению кредитования ипотечных займов.

Как сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, в вопросе жилищных кредитов банки самостоятельно тщательно оценивают риски. По ее словам, кредитные учреждения — более консервативные, а потому "чаще используют подтвержденные источники информации, более тщательно оценивают свои риски", сообщает ТАСС.

Как сообщалось, в России отмечается приближение к пределу роста ипотечных кредитов по соотношению доли семей с ними и среднего уровня располагаемых доходов.

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Теги: ипотека, займ, кредит



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