17 Сентября 2021
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Экономика В России
ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

ЦБ РФ: Россия близка к пределу роста ипотеки

В России отмечается приближение к пределу роста ипотечных кредитов по соотношению доли семей с ними и среднего уровня располагаемых доходов.

Как сообщила глава Центробанка РФ  Эльвира Набиуллина, она сослалась на статистические данные по разным странам. "Надо быть очень внимательным к тому, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения", — ответила председатель Банка России на вопрос о том, стоит ли ждать нового рекорда по выдаче жилищных кредитов в 2021 году.

Тем временем, регулятор на текущий момент не рассматривает возможность введения дополнительных мер по ограничению ипотечного кредитования, сообщает РБК.

Ранее Счетная палата России предложила распространить льготную ипотеку на всех граждан России, но при этом взять ее у россиянина будет только один шанс в жизни. В аудиторском ведомстве считают, что это поможет бороться с "пузырем" на рынке жилья и снизит цены на недвижимость.

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Теги: ипотека, ЦБ РФ



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