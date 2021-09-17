17 Сентября 2021
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Происшествия В России За рубежом
рейс 9268, самолет, крушение, когалымавиа (2015) | Фото: bbc.com

Захарова: РФ и Египет достигли понимания по выплатам после теракта над Синаем

Россия и Египет достигли принципиального понимания о выплатах семьям погибших в результате крушении самолета над Синаем в 2015 году в результате теракта.

Как говорится на сайте внешнеполитического ведомства России со ссылкой на слова официального представителя МИД Марию Захарову, в настоящее время прорабатываются детали этих выплат.

Отмечается, что поддерживалась постоянная связь с объединениями родственников погибших пассажиров и членов экипажа, в частности благотворительным фондом "Рейс 9268".

Напомним, авиасообщение между странами было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии назвала случившееся терактом.

8 июля 2021 года президент России Владимир Путин отменил указ, запрещающий российским авиакомпаниям летать на египетские курорты.

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Теги: Захарова, Египет, теракт



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