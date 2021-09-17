Отложено рассмотрение апелляции по делу историка Соколова

В городском суде Санкт-Петербурга прошло первое заседание по рассмотрению апелляционной жалобы историка Олега Соколова на приговор Октябрьского районного суда города.

Во время судебного заседания адвокат Соколова Сергей Лукьянов заявил несколько ходатайств, в том числе о проведении повторной судебно-психиатрической экспертизы и о повторном исследовании телефона погибшей Анастасии Ещенко. Также правозащитник попросил смягчающим обстоятельством признать ее аморальное поведение.

Эти ходатайства суд отклонил. "Это несправедливо! Это не суд, а судилище!", — возмущался осужденный, сообщает "Коммерсант".

В прошлом году районный суд приговорил Соколова к 12,5 годам строгого режима за убийство сожительницы историка-наполеониста Анастасии Ещенко.

Сейчас защита Соколова хочет вызвать на допрос экспертов, проводивших психиатрическую экспертизу историка, а также назначить повторную экспертизу с участием других экспертов.