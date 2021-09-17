Заведено дело после отравления школьников газом в Махачкале

В Дагестане инициировано уголовное дело по факту отравления школьников одного из учебных заведений Махачкалы неустановленным веществом, распыленным в помещениях.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Следственного комитета России по Дагестану, действиям и руководителей школы, и продавца газового баллончика будет дана правовая оценка.

Дело рассматривается по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух или более лиц".

Напомним, инцидент произошел в школе №36. Трое школьников в реанимации

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