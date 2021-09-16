У жилого дома на Эльмаше прорвало трубу с кипятком

В Екатеринбурге на Эльмаше у дома на Баумана, 1 прорвало трубу с кипятком, из-за чего буквально из под земли понемногу пробивается фонтан. Об этом Накануне.RU сообщил жилец дома, который обнаружил коммунальную авария, выгуливая вечером собаку.

"Льется, судя по всему, кипяток, потому что там много пара. Набежало воды тоже уже прилично. Мы с собакой гуляли, чуть лапки не обожгли", - рассказывает очевидец.

По ее словам, в диспетчерской Орджоникидзевского района ей сначала нагрубили и бросили трубку, но после перезвона дали другой номер. Там уже девушке ответили, что вызов по аварии уже принят, однако когда удастся устранить проблему неизвестно, поскольку у компании "слишком много вызовов". Сейчас жильцы дома остались без горячей воды.