16 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
прорыв трубы на Баумана, 1 Екатеринбург (2021) | Фото: Накануне.RU

У жилого дома на Эльмаше прорвало трубу с кипятком

В Екатеринбурге на Эльмаше у дома на Баумана, 1 прорвало трубу с кипятком, из-за чего буквально из под земли понемногу пробивается фонтан. Об этом Накануне.RU сообщил жилец дома, который обнаружил коммунальную авария, выгуливая вечером собаку.

прорыв трубы на Баумана, 1 Екатеринбург(2021)|Фото: Накануне.RUпрорыв трубы на Баумана, 1 Екатеринбург(2021)|Фото: Накануне.RU

"Льется, судя по всему, кипяток, потому что там много пара. Набежало воды тоже уже прилично. Мы с собакой гуляли, чуть лапки не обожгли", - рассказывает очевидец.

По ее словам, в диспетчерской Орджоникидзевского района ей сначала нагрубили и бросили трубку, но после перезвона дали другой номер. Там уже девушке ответили, что вызов по аварии уже принят, однако когда удастся устранить проблему неизвестно, поскольку у компании "слишком много вызовов". Сейчас жильцы дома остались без горячей воды.

прорыв трубы на Баумана, 1 Екатеринбург(2021)|Фото: Накануне.RUпрорыв трубы на Баумана, 1 Екатеринбург(2021)|Фото: Накануне.RU

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Теги: Эльмаш, кипяток, Екатеринбург



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