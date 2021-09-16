16 Сентября 2021
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Крым, набережная Керчи (2020) | Фото: Накануне.RU

На поддержку пострадавшим от паводков в Крыму направят почти 400 млн

Из резервного фонда РФ будет выделено 396,5 млн руб. в поддержку жителей Крыма, пострадавших от летних паводков. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Выделить Минстрою России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 396525,7 тысяч рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Республики Крым на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений в июне-июле 2021 года", - говорится в документе.

За целевым и эффективным использованием средств будет следить Минстрой, который до 1 февраля должен предоставить соответствующий доклад правительству.

Напомним, что этим летом Керчь сильно пострадала от паводка. Город был практически полностью затоплен, на очистку улиц, водоканала и т.д. ушла не одна неделя. Сильно пострадала и Ялта. В июле продажи туров в Крым упали в 10-11 раз.

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Теги: Крым, паводки, поддержка



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