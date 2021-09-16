Организаторы объявили даты проведения ВЭФ в Давосе

Организаторы Всемирного экономического форума объявили о сроках проведения ежегодного заседания, которое должно пройти с 17 по 21 января 2022 года.

"Всемирный экономический форум планирует созвать ведущих мировых лидеров на ежегодную встречу 2022 года в Давос-Клостерс, Швейцария. Ежегодное собрание 2022 года, которое состоится в живую с 17 по 21 января, станет первым глобальным мероприятием в области лидерства, которое определит повестку дня для устойчивого восстановления", - заявляют организаторы.

Основатель ВЭФ Клаус Шваб подчеркнул, что пандемия сыграла большую роль в жизни людей, сильно изменив привычный ход вещей. Именно поэтому главам государств необходимо находить и поддерживать личный диалог, работать вместе, восстанавливать доверие, расширять глобальное сотрудничество и стремиться к устойчивым, смелым решениям.

Темами форума станут освоение технологий четвертой промышленной революции, сотрудничество в борьбе с изменением климата, а также ускорение капитализма стейкхолдеров. На данном этапе совместно с властями Швейцарии, экспертами и национальными и международными организациями здравоохранения, организаторы ВЭФ работают над адаптированными и соответствующими к контексту меры профилактики инфекции.

Напомним, что еще в прошлом году Всемирный экономический форум в Давосе был перенесен с зимы на лето 2021 года, однако точных дат так и не называлось. Причиной также стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в мире.