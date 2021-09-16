16 Сентября 2021
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Приложения соцсетей. (2021) | Фото: Накануне.RU

Facebook и Telegram должны оплатить штрафы за нарушение законодательства РФ в течение двух месяцев

Таганский суд Москвы дал компаниям Facebook и Telegram 60 дней на оплату наложенных судом штрафов за нарушение российского законодательства. По истечении данного срока сумма будет взыскана в принудительном порядке судебными приставами. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.

Так Facebook до 19 октября может добровольно оплатить штрафы по четырем постановлениям на общую сумму в 17 млн руб., до 28 сентября - 26 млн руб. еще по восьми постановлениям.

Telegram необходимо оплатить штрафы в размере 5 млн руб. по двум постановлениям до 24 октября и еще 7 млн руб. по трем постановлениям до 7 ноября.

Напомним, что ранее российские суды неоднократно штрафовали компании за неудаление запрещенного контента и ссылок. Tiktok и Google уже заплатили более шести миллионов рублей штрафов, а сегодня приставы уже направили материалы о принудительном взыскании 8,9 млн руб. с Twitter.

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Теги: Facebook, Telegram, суд, штрафы



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