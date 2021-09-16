16 Сентября 2021
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Экономика Ямало-Ненецкий АО В России
(2021) | Фото: Газпром нефть

"Лукойл" и "Газпром" создадут СП для освоения крупного кластера на Ямале

Группа "Газпром" и "Лукойл" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет создано совместное предприятие для освоения крупного нефтегазового кластера в Надым-Пур-Тазовском регионе ЯНАО. Сумма инвестиций, вложенных в СП составит свыше 200 млрд руб. Об этом сообщил глава "Лукойла" Вагит Алекперов в официальном Instagram-аккаунте компании.

"Мы считаем, что на первых порах общие инвестиции на среднесрочный период составят более 200 млрд рублей", - заявил Алекперов.

Он также заявил, что компании-партнеры не видят логистических проблем для поставки нефти и газа. Более того, инфраструктура для разработки кластера уже создана. Так новая стратегия развития "Лукойл" на 10 лет будет утверждена советом директоров в этом ноябре. Она предполагает 80% инвестиций в российские проекты и 20% - в зарубежные

Предприятие расположится на базе "Меретояханефтегаза" - "дочки" "Газпром нефти". Геологические запасы ямальского кластера составляют свыше 1 млрд т.нефти и около 500 млрд куб.м. газа. Тазовское месторождение станет ядром центра добычи, в то время как будут разрабатываться сразу Северо-Самбургское и Меретояхинское месторождения, а также два Западно-Юбилейные лицензионные участки.

Председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков отметил, что результаты данного сотрудничества станут дополнительными инвестициями для региона, а также обеспечит округ рабочими местами и дополнительными налоговыми поступлениями: все это отразится как на отрасли, так и экономике в целом.

"Это крупный проект, который состоит из нескольких месторождений. Компания "Лукойл" сегодня является приоритетом инвестиций на территории России. Поэтому это дает новый толчок для нашей активной инвестиционной политики на территории Российской Федерации", - заявил Алекперов в эфире телеканала "Россия-24".

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Теги: СП, Лукойл, Газпром Нефть, соглашение, сотрудничество



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