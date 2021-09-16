Эксперты оценили шансы "ЕР" на выборах в Югре В Югре, как и по всей стране, вот-вот начнутся выборы. В регионе пройдёт много кампаний – выбирать придётся как местных депутатов, так и представителей федерального парламента. Эксперты отмечают, что итог голосования может быть не хуже для партии власти, чем в 2016 г., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Югра – политически активный регион, и в предстоящие выборные дни можно говорить о явке в 40-50%. Одна из главных интриг выборов-2021 в округе – усиленное участие так называемых малых партий, прежде всего – новой для региона политической силы, "Российской партии свободы и справедливости". По оценкам экспертов, у РПСС есть потенциал преодолеть пятипроцентный барьер и впервые в истории округа стать пятой партией, представленной в парламенте. Не менее любопытным представляется то, что реготделение КПРФ, по прогнозам экспертов, может поддержать 15% или даже 17% избирателей, что больше, чем в прошлую кампанию (в 2016-ом партия получила 11,51% голосов). Любопытно, что при таком раскладе КПРФ станет второй политической силой в округе, потеснив ЛДПР (для сравнения: на выборах в региональный парламент в 2016 г. ЛДПР получила 25,29% голосов, однако спустя всего два года – в 2018-м – партия полностью провалила президентские выборы в регионе).

Ещё одна тема, заслуживающая внимания, - кандидаты-одномандатники, идущие в окружной парламент. Одним из таковых является одномандатный округ №8 (Пыть-Ях). Там кампания примечательна столкновением "единоросса" Сергея Елишева и покинувшего партию и ставшего "справедливороссом" бывшего вице-спикера местной думы Алексея Бятикова, который предполагает вернуться в политическую жизнь через избрание в окружную думу. Ситуацию оценил политолог Александр Безделов.

Накануне.RU политолог Александр Безделов. "Не думаю, что результаты будут радикально отличаться от тех, что были в 2016 г. Расклад сил сейчас такой же. Думаю, явка будет выше. "Единая Россия" способна нарастить количество голосов. Последние события, случившиеся в ЛДПР и КПРФ, показывают, что внутренние конфликты партий-конкурентов могут привести избирателей к партии власти. Явных провалов в межвыборный период у "ЕР" не было. Что касается одномандатников, в Нижневартовске мог "выстрелить" Александр Петерман, но эту ситуацию разрешили", - сказалполитолог Александр Безделов.

По прогнозам политологов, результат выборов для "Единой России" будет позитивным. Опрошенные эксперты считают, что одномандатные округа могут полностью остаться за единороссами. Даже при самом пессимистичном сценарии голосования по спискам (37-40%) партия власти, вероятно, может набрать необходимое количество голосов для формирования парламентского большинства. Это в свою очередь, насколько можно судить, способно обеспечить полную управляемость общественно-политической ситуацией в регионе.