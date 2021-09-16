Тина Канделаки высказалась о первом зарегистрированном за 17 лет случае столбняка на Среднем Урале

Известная телеведущая, а с недавнего времени и заместитель гендиректора "Газпром-Медиа" Тина Канделаки прокомментировала первый за 17 лет зарегистрированных случай заболевания столбняком в Свердловской области. Напомним, что инцидент произошел с 5-летним мальчиком этим летом в Верхней Пышме. Как сообщили в Роспотребнадзоре, родители ребенка не прививали сына из идеологических соображений.

"Заболеть столбняком в XXI веке в условиях практически поголовной вакцинации от этого заболевания — нонсенс. К сожалению, мода на отказ от прививок дает свой результат, и вот уже в Свердловской области со столбняком госпитализируют пятилетнего мальчика, который не виноват в том, что родители не позаботились о его вакцинации. Врачи ребенка спасли, но теперь он будет долго страдать от неврологических нарушений. И как мама с папой — идейные противники вакцинации — объяснят ему, почему это все произошло?" - написала телеведущая в социальных сетях.

Напомним, что в России значительно выросло число антипрививочников. Их число в нашей стране примерно втрое больше, чем в Европе, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Осудил родителей мальчика и коллега Куринного по Госдуме, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

"Если бы ему [ребенку] АКДС сделали на первом году жизни, он бы сейчас бегал. Причину родители назвали очень цинично "по идеологическим соображениям". Это не идеологические соображения, а животный страх, который блогеры, всякого рода родительские организации, которые нагло навязывают населению, что вакцинация это плохо. Родителей я бы отдал под суд: их предупреждали. Благодаря их пещерному непониманию ситуации они убили своего ребёнка. Судить надо и мать, и отца".