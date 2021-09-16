Тина Канделаки высказалась о первом зарегистрированном за 17 лет случае столбняка на Среднем Урале

16 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Тина Канделаки (2012) | Фото:paparazzi.ru

Тина Канделаки высказалась о первом зарегистрированном за 17 лет случае столбняка на Среднем Урале

Известная телеведущая, а с недавнего времени и заместитель гендиректора "Газпром-Медиа" Тина Канделаки прокомментировала первый за 17 лет зарегистрированных случай заболевания столбняком в Свердловской области. Напомним, что инцидент произошел с 5-летним мальчиком этим летом в Верхней Пышме. Как сообщили в Роспотребнадзоре, родители ребенка не прививали сына из идеологических соображений.

"Заболеть столбняком в XXI веке в условиях практически поголовной вакцинации от этого заболевания — нонсенс. К сожалению, мода на отказ от прививок дает свой результат, и вот уже в Свердловской области со столбняком госпитализируют пятилетнего мальчика, который не виноват в том, что родители не позаботились о его вакцинации. Врачи ребенка спасли, но теперь он будет долго страдать от неврологических нарушений. И как мама с папой — идейные противники вакцинации — объяснят ему, почему это все произошло?" - написала телеведущая в социальных сетях.

Напомним, что в России значительно выросло число антипрививочников. Их число в нашей стране примерно втрое больше, чем в Европе, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Осудил родителей мальчика и коллега Куринного по Госдуме, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

"Если бы ему [ребенку] АКДС сделали на первом году жизни, он бы сейчас бегал. Причину родители назвали очень цинично "по идеологическим соображениям". Это не идеологические соображения, а животный страх, который блогеры, всякого рода родительские организации, которые нагло навязывают населению, что вакцинация это плохо. Родителей я бы отдал под суд: их предупреждали. Благодаря их пещерному непониманию ситуации они убили своего ребёнка. Судить надо и мать, и отца".

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: столбняк, первый случая, Верхняя Пышма, Тина Канделаки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети