В Челябинской области увеличат финансирование инициативных проектов жителей

В Челябинской области на реализацию инициативных проектов жителей в 2022 году направят 1,5 млрд рублей. Соответствующее решение принял губернатор региона Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

"Новый механизм очень важен в плане вовлеченности людей в процесс принятия решений, граждане непосредственно участвуют в формировании комфортной среды и благоустройства, способствуют организации прямого диалога граждан и органов власти. Я считаю, что механизм инициативного бюджетирования, его апробирование в регионе прошло успешно. С учетом положительных оценок, в первую очередь со стороны самих граждан, я принял решение увеличить на следующий год финансирование инициативных проектов до 1 млрд 500 млн рублей. Это двукратное увеличение по сравнению с первичным распределением этого года", - подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов заранее готовить проектно-сметную документацию, отыгрывать конкурсы, чтобы к сентябрю все запланированные проекты по благоустройству были реализованы.

"Прошу всех глав уже сейчас начать работу по организации информирования и вовлечения жителей в разработку и обсуждение инициативных проектов. Важно начать эту работу сейчас, чтобы на этапе конкурсного голосования по отбору проектов не возникало сложностей. Все проекты по комфортной городской среде и по инициативному бюджетированию должны быть реализованы к сентябрю", - поставил задачу губернатор.

В этом году в муниципалитетах Челябинской области было отобрано 500 инициативных проектов жителей. Больше всего проектов представили жители Челябинска, Магнитогорска, Озерска, Троицка, Копейска, Еткульского и Нязепетровского районов. Основной акцент южноуральцы делали на благоустройство и ЖКХ, дорожное хозяйство, культуру и спорт.

Например, в Магнитогорске на конкурсный отбор поступило около 100 проектов. Жители предлагали организовать парковочные карманы, провести наружное освещение, сделать тротуары и пешеходные дорожки во дворах. Приоритетными были выбраны 20 проектов, среди которых благоустройство территории у Дворца культуры "Железнодорожников". Для их реализации городу было выделено 90 млн рублей. По решению губернатора Алексея Текслера Магнитогорску было направлено дополнительно 47,6 млн рублей для реализации еще 19 инициативных проектов.

"Работа по инициативному бюджетированию говорит о том, что в Магнитогорске преображаются не только такие большие пространства как скверы или парки, но и маленькие территории. Важно, что приоритеты расставляют не городские власти, а сами жители, и все зависит от их активности", - ранее отмечал председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов Александр Морозов.

В Уйском районе в этом году реализовывали четыре инициативных проекта. В частности, ведутся начаты работы по замене центральной входной группы и ограждения территории ДОЛ "Сосновый бор", установили опоры освещения на пешеходной зоне улицы Пионерская, проводятся ремонты сельских клубов. Например, клуб ремонтируют в деревни Булатово. ремонтыне работы здесь не проводились со времен ввода здания в эксплуатацию. В результате крыша протекала, потолок прогнулся.

"Результат реализации инициативного проекта позволит в клубе обеспечить соблюдение санитарных и технических норм, предотвратит разрушение здания, исключит аварийные ситуации, обеспечит эффективное использование сохранности и надлежащего состояния имущества, улучшит условия труда работников, материально-технических ресурсов по оказанию культурно - досуговых услуг населению", - рассказала директор Межпоселенческого дома культуры Наталья Штрахова.

В Златоусте в рамках инициативного бюджетирования отремонтируют футбольное поле, трибуны, фасад здания стадиона "Таганай", а также благоустроят прилегающую территорию и смонтируют дополнительное освещение. На эти цели было направлено 35,9 млн рублей.

В Миассе по результатам конкурсного отбора было выбрано восемь проектов. На их финансирование направили 36 млн рублей. В частности, благоустройство сквера "Молодёжный", территории в районе Ледового дворца, пешеходной зоны по улице 8 Марта, территории напротив Часовни в селе Черновское и др.

Губернатор Алексей Текслер уделяет особое внимание реализации инициативных проектов жителей. Во время своих рабочих поездок в муниципалитеты он проверяет, как идут работы на этих объектах. В частности, в рамках визита в Миасс глава области оценил благоустройство сквера "Молодежный". В рамках реализации инициативного бюджетирования здесь должны установить малые архитектурные формы, детский спортивный и игровой комплексы, площадку для воркаута, амфитеатр. Работы должны завершиться до октября текущего года.

На этой неделе губернатор оценил работы по благоустройству в Челябинске. Большинство объектов, который осмотрел глава области, были предложены горожанами в рамках внедрения в регионе практики инициативного бюджетирования. Так, Алексей Текслер осмотрел, как идут работы по благоустройству сквера на пересечении улиц Воровского и Курчатова, оценил благоустройство сквера "Сигнал" в Ленинском районе и парка Дружбы в Тракторозаводском районе, а также прогулялся по благоустроенной пешеходной зоне на Комсомольском проспекте.