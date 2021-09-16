Петербург лишили эффективной системы наблюдения за выборами

Система наблюдения за выборами, предложенная Общественной палатой Петербурга, может оказаться неэффективной на предстоящем голосовании. Способ ее использования отличается от московского и приведет к большому количеству вбросов в ближайшие три дня.

Голосование в Петербурге состоится с 17 по 19 сентября включительно. Контролировать процесс можно не только на местах, но и в Центре видеонаблюдения за выборами Северной столицы. Для наблюдателей создано 50 рабочих мест, которые уже распределены между политиками, СМИ и другими - 14 мест отведены для представителей партий, два – для ОП, четыре – для СМИ, одно – для уполномоченного по правам человека в Петербурге и еще одно – для представителя Совета по правам человека.

Для «рядовых» горожан отведено 28 рабочих мест с компьютерами. Чтобы воспользоваться ими, петербуржцу необходимо за сутки до нужного ему дня голосования подать заявление, на рассмотрение которого у ОП есть 12 часов. При этом необходимо сообщить свои ФИО, прописку и номер участка, за которым горожанин хочет наблюдать.

На первый взгляд, предложенная система кажется эффективной, однако, учитывая, как будет вестись контроль в Центре, наблюдатели могут упустить нарушения на том или ином участке. Глава ОП Петербурга Ирина Соколова заявила, что на 50 человек в помещении будет находиться один-два модератора. Наблюдатели будут лишены возможности самостоятельно управлять техникой – за них это сделают операторы, которые по запросу наблюдателей будут переключать камеры на разных участках.

Для сравнения, в Москве организовано 3633 избирательный участка, за выборами на которых следить будут 300 человек из центра. В Петербурге количество ИК в два раза меньше – 1818, однако наблюдателей в шесть раз меньше – всего 50.

Выборы-2021 в Петербурге обещают пойти по сценарию 2019 года и снова стать самыми «грязными» по стране. Для контроля за голосованием в Северную столицу уже выехала специальная комиссия ЦИК РФ, в задачи которой будет входить пресечение возможных нарушений и вбросов. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова указывала, что предвыборные скандалы, зафиксированные в Северной столице, произошли по негласному разрешению губернатора Александра Беглова. Чтобы зафиксировать нарушения на избирательных участках, контроля со стороны Общественной палаты может оказаться недостаточно в силу технических особенностей выстроенной системы.