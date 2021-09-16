В Петербурге суд рассмотрит апелляцию на приговор историку-расчленителю Олегу Соколову

Санкт-Петербургский городской суд сегодня рассмотрит апелляцию на приговор историка Олега Соколова. В прошлом году районный суд приговорил его к 12,5 годам строгого режима за убийство сожительницы историка-наполеониста Анастасии Ещенко.

Сейчас защита Соколова хочет вызвать на допрос экспертов, проводивших психиатрическую экспертизу историка, а также назначить повторную экспертизу с участием других экспертов.

Отметим, что рассмотрение апелляции должно было состояться еще летом – по видеосвязи из колонии, но Соколов добился личного присутствия на процессе.

За время, прошедшее с момента вынесения приговора судом первой инстанции, скончался от сердечного приступа отец Соколова, передает "Комсомольская правда-Петербург". Мужчина долго болел после того, как узнал из новостей о приговоре сыну.

Соколов на первом суде признал свою вину в убийстве аспирантки-сожительницы, но утверждал, что его довели до невменяемого состояния. Ранее проведенная экспертиза показала, что он вменяем.

Месяц назад стало известно, что Соколов написал за решеткой книгу "Исповедь о жизни, любви, предательстве и смерти", в которой рассказывает о своей жизни с Ещенко.

Напомним, Соколова задержали, когда он пытался утопить в реке Мойке в Санкт-Петербурге части тела своей юной сожительницы. Районный суд выяснил, что девушка была убита из огнестрельного оружия, а затем расчленена.