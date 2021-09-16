Жилые дома в Челябинске начнут подключать к отоплению

В Челябинске начинается отопительный сезон. В городе уже подключают к теплу социальные учреждения, а с 17 сентября отопление начнут давать и в жилой фонд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

С 13 сентября школы, больницы и датские сады подключают к отоплению по заявкам бюджетных учреждений. Все социальные объекты будут подключены до 18 сентября.

С 17 сентября постепенно начнут подключать жилой фонд.

"Система в Челябинске многокилометровая, поэтому на ее заполнение потребуется от 3 до 7 дней. То есть с понедельника процесс уже наберет максимальные обороты", - сообщила глава Челябинская Наталья Котова.