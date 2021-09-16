В России выросло число антипрививочников – их в три раза больше, чем в Европе

В России значительно выросло число антипрививочников. Их число в нашей стране примерно втрое больше, чем в Европе, подсчитал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

"Прослойка антипрививочников в обычных европейских странах порядка 5-7%, у нас за последнее время "усилиями" власти эта прослойка составляет 15-20% - это те люди, которые категорически против любых прививок, включая прививки против ковида. Это, конечно, не нормально. Это в три раза превышает, скажем так, средний европейский уровень. Связано это с уровнем образования, с пропагандой, с отсутствием профилактики должной, разъяснения соответствующего. С некоторыми дефектами, видимо, медицинской подготовки и образования в последнее время. Есть даже медицинские работники, которые сами пациентам советуют не прививаться или подождать", - рассказал парламентарий в эфире радио "Говорит Москва".

Напомним, сегодня стало известно, что в Свердловской области впервые за 17 лет зарегистрирован случай столбняка. Заболел пятилетний ребенок, родители которого, как сообщается, являются антипрививочниками. Их действия осудил коллега Куринного по Госдуме, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко: "Если бы ему [ребенку] АКДС сделали на первом году жизни, он бы сейчас бегал. Причину родители назвали очень цинично "по идеологическим соображениям". Это не идеологические соображения, а животный страх, который блогеры, всякого рода родительские организации, которые нагло навязывают населению, что вакцинация это плохо. Родителей я бы отдал под суд: их предупреждали. Благодаря их пещерному непониманию ситуации они убили своего ребёнка. Судить надо и мать, и отца".