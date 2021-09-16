16 Сентября 2021
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Запсибнефтехим, строительство (2018) | Фото: zsnh.sibur.ru

Полицию попросили проверить возможное голосование на территории "Запсибнефтехима"

Региональное отделение КПРФ обратилось с жалобой в правоохранительные органы и избирком из-за рассылки сотрудникам СИБУРа в Тобольске на служебную почту сообщений, с предложением проголосовать на территории предприятия, сообщили Накануне.RU в реготделении партии.

В рассылке сказано, что организовать голосование на рабочем месте предлагает Территориальная избирательная комиссия. Необходимость такой меры объясняется сложившейся эпидемиологической ситуацией для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией.

рассылка, Запсибнефтехим(2021)|Фото: КПРФ Тюменской области

В случае, если у работников изменятся планы и они не сможет проголосовать на территории завода, их просят об этом сообщить на служебную почту некой Джамили Ахматовой.

Коммунисты называют такое голосование "голосованием на пеньках" и считают, что это решение нарушает закон.

"В региональном отделении КПРФ считают, что голосование на территории предприятия будет способствовать нарушению принципа добровольности участия сотрудников в голосовании и воспрепятствовать их свободному волеизъявлению со стороны руководства, что является преступлением, предусмотренным ч. 2 ст. 141 Уголовного кодекса РФ. Кроме того, в КПРФ заявляют о том, что дополнительная форма голосования может быть организована в местах, транспортное сообщение с которыми затруднено. Сотрудники "Запсибнефтехима" ежедневно доставляются на место работы и домой служебным автотранспортом и вполне могли бы проголосовать на своих участках по месту жительства в нерабочее время или выходные дни", - говорится в сообщении.

Накануне.RU обратился за комментарием в избирком и в пресс-службу компании. На момент публикации ответы не получены.

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Теги: голосование, выборы, кпрф, запсибнефтехим



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