"Главное – это ставить цель и мечтать". Коркинский ФОК посетили звёзды мирового спорта

Легенда профессионального бокса Рой Джонс-младший, абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Константин Цзю, олимпийский чемпион и абсолютный чемпион мира по боксу Александр Поветкин посетили ФОК Русской медной компании в Коркино.

Как сообщили в пресс-службе РМК, легенды бокса приехали в регион на торжественную церемонию закладки первого камня РМК-Арены - многофункционального комплекса в Челябинске, который станет центральным объектом будущего спортивного города на северо-западе южноуральской столицы. А в коркинском ФОКе, который был открыт в 2018 году, звёзды мирового спорта оценили, как проходит тренировочный процесс, и пообщались с воспитанниками ФОК РМК.

Как отметил директор физкультурно-оздоровительный комплекс РМК Роман Горохов, такие посещения мировых чемпионов и олимпийских звёзд – это очень важно для ребят, это стимулирует и вдохновляет продолжать заниматься, и, как показывает практика, в течение следующих нескольких месяцев их будет просто не оторвать от тренировок.

Константин Цзю дал напутствие юным спортсменам: "Главное – это ставить цель и немножечко мечтать. Когда кто-нибудь из вас станет чемпионом мира, то при нашей будущей встрече подойдите ко мне и скажите, что вы воспитанник ФОК РМК в Коркино, я у вас обязательно автограф возьму!"

В РМК отмечают, что приглашение звёзд мирового спорта на физкультурно-оздоровительные площадки группы - еще один шаг компании по популяризации и развитию спорта, пропаганде здорового образа жизни среди молодежи.