16 Сентября 2021
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Общество Украина
Михаил Боярский Дартаньян и три мушкетера (2018) | Фото:

Украинский телеканал "Интер" проверят из-за показа советского фильма "Д'Артаньян и три мушкетера"

Власти Украины проверят телеканал "Интер", показавший классические советские киноленты с участием актеров, которые "запрещены" в этой стране – "создают угрозу национальной безопасности Украины". Как отмечает "Интерфакс-Украина", проверка, инициированная Национальным советом по телевидению и радиовещанию, станет для "Интера" пятой в этом году.

Всего в сентябре канал показал девять фильмов с советскими актерами. В частности, речь идет о фильмах "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей" с участием Никиты Михалкова; "Взять живым" с участием Иосифа Кобзона; "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается" и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" с участием Бориса Клюева; "Д'Артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова и Бориса Клюева; "Офицеры" с участием Василия Ланового; "Невероятные приключения итальянцев в России" с участием Валентины Талызиной; "Гостья из будущего" с участием Натальи Варлей, Валентины Талызиной и Бориса Щербакова; "Завтра была война" с участием Веры Алентовой.

Примечательно, что многих "лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины", уже нет в живых.

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Теги: интер, проверка, украина, михаил боярский



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