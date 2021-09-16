Двое уральцев получили сроки за незаконную продажу изумрудов

На Среднем Урале вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обороте изумрудов. Подельникам назначили разные сроки.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались двое местных жителей. В 2020 году один из них незаконно приобрел у неустановленного лица (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство) драгоценные камни. Это были природные необработанные в горной породе изумруды, массой свыше 3,9 кг и стоимостью свыше 4,1 млн рублей.

После этого уралец со своим знакомым нашли потенциального покупателя, в роли которого выступил сотрудник правоохранительных органов. 30 июля прошлого года подельники, находясь в поселке Изумруд Малышевского городского округа, показали "покупателю" 66 природных драгоценных камней. Сразу после этого оба были задержаны.

Суд назначил одному из них, с учетом рецидива преступлений и обстоятельств содеянного, 4,5 года в колонии строгого режима. Его сообщник отделался двумя годами лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, в качестве фигурантов по делу проходили гражданин Чекулай 1967 года рождения, уроженец Шортандинского района Целиноградской области, и коренной уралец по фамилии Валугин 1968 года рождения.

"В роли важного покупателя-коллекционера, по легенде прибывшего на солидную сделку из Москвы, выступили оперуполномоченные сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД области. Совместно с коллегами из ФСБ они брали реализаторов после того, как те продемонстрировали качество камней, оценив их на сумму более 4 миллионов рублей. Изъятые драгоценности в количестве 66 штук и весом порядка 4 килограммов были направлены на минералогическую экспертизу. Уголовное дело расследовало ГСУ областного полицейского Главка, оно состоит из семи томов", - отметил полковник Горелых.