Суд оставил без движения заявление сына экс-губернатора Челябинской области о признании банкротом

Арбитражный суд Челябинской области оставил без движения заявление сына экс-губернатора региона Бориса Дубровского Александр Дубровский о признании банкротом. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Александр Дубровский должен не позднее 11 октября устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения. Если этого не произойдет, суд вернет заявление.

Напомним, заявление о признании банкротом поступило в суд 7 сентября. Сумма исковых требований – 274,1 млн рублей. Александр Дубровский просит признать его банкротом, ввести процедуру реструктуризации долгов и утвердить финансового управляющего.

"В обоснование своего заявления должник сослался на наличие обязанности обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в связи со следующими обстоятельствами: удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами; размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляет 274 159 556 рублей 86 копеек", - говорится в определении суда.