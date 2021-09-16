Глава "Альянса врачей" попросила больше не связывать ее с проектом Навального

Глава профсоюза "Альянс врачей" (признан иностранным агентом по решению Минюста) Анастасия Васильева заявила о прекращении сотрудничества с ФБК (включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента и признан экстремистской организацией).

Заявление появилось на странице Васильевой в социальной сети Facebook.

"Я очень разочарована. Менеджеры ФБК сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все... ", - написала она. Глава профсоюза попросила с этого дня не ассоциировать ее и "Альянс врачей" с ФБК.

1 сентября Васильеву задержали в Москве. Позже стало известно, что ей оформили принудительный привод в суд на заседание по "санитарному делу".

Напомним, в январе суд поместил Васильеву под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве. Позже ей смягчили меру пресечения на запрет определенных действий.

В апреле Васильева была задержана у колонии в Покрове, где отбывает наказание Алексей Навальный. Сообщалось, что женщине грозит до 20 дней ареста.