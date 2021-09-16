16 Сентября 2021
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Политика В России
Приложения соцсетей. (2021) | Фото:Накануне.RU

Роскомнадзор грозит Google, Facebook и Twitter штрафами на миллиарды

Роскомнадзор может применить оборотные штрафы к Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещенного контента.
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"По поводу оборотных штрафов. В ближайшее время мы будем принимать решение о применении оборотных штрафов по ряду этих компаний. По тем, по которым у нас уже имеются основания применить штраф, мы его планируем применить. Это зарубежные компании - это Facebook, Google и Twitter", - цитирует ТАСС замруководителя Роскомнадзора Вадима Субботина.

Размер оборотного штрафа зависит от объема выручки оштрафованной компании за предыдущий год. Максимальная санкция оборотного штрафа по статье о неудалении контента (ч.2 ст.13.41 КоАП РФ) – до 20% (одной пятой) выручки. Правда, не уточняется, будет ли учитываться вся выручка компании или выручка от ее деятельности в России. Только у Facebook годовая выручка превышает $50 млрд.

Субботин уточнил, что решения будут приниматься в отношений тех, кто систематически нарушает требования Роскомнадзора. "Эта история уже серьезнее. Потому что сейчас есть решения суда, вступившие в силу, о наложении штрафов в объеме свыше 130 млн рублей. Причем по трем постановлениям Twitter так и не оплатил штраф", - рассказал Субботин.

Замглавы ведомства сообщил, что есть информация о содействии, в том числе технологическом, со стороны крупнейших западных компаний в обходе блокировок и продвижении интернет ресурсов, через которые распространяется в том числе незаконная агитационная деятельность и экстремистские материалы.

"Мы сейчас принимаем определенные технические меры и у нас это получается", - указал он.

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Теги: роскомнадзор, google, facebook, twitter



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