16 Сентября 2021
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В Прикамье мать судят за смерть четырех детей на пожаре

В Чусовском районе 32-летняя жительница поселка Утес предстанет перед судом из-за гибели четырех малолетних детей во время пожара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Женщине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

23 апреля мать оставила своих четырех детей одних дома. При этом для обогрева помещения, женщина оставила включенным электрообогреватель, закрыв снаружи дверь на навесной замок. Из-за воспламенения горючих материалов, расположенных рядом с нагревателем, произошел пожар и все дети: шести, пяти лет и двойняшки-трехлетки погибли, отравившись угарным газом.

Соседи пытались спасти детей, но не смогли, поскольку входная дверь была заперта.

"Проведенная в ходе предварительного следствия пожарно-техническая экспертиза подтвердила факт нарушения обвиняемой требований пожарной безопасности, в соответствии с которыми запрещается оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть бытовые приборы. После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Чусовской городской суд Пермского края для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении прокуратуры.

Добавим, что обвиняемая ранее уже была лишена родительских прав в отношении четырех старших детей. Она полностью признала свою вину.

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Теги: дети, мать, пожар, электроприбор



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