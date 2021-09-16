В Челябинске на маршруты выйдут новые автобусы на газомоторном топливе

В Челябинск поступила первая партия из 15 автобусов на газомоторном топливе в рамках федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология". До конца октября в город доставят еще 142 автобуса большого класса. Новый транспорт осмотрел губернатор региона Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы активно занимаемся обновлением общественного транспорта. За несколько лет планируем полностью обновить парк автобусов. Мы благодарны правительству РФ, министерству природы, что стали первым, пилотным регионом, который получил средства на обновление общественного транспорта по программе "Чистый воздух". В конце октября придут последние автобусы, поставка будет полностью закрыта, и жители смогут пользоваться новым, современным, экологичным, комфортным общественным транспортом", - отметил глава региона.

Глава региона пообщался с водителями автобусов, которые рассказали, что новый транспорт отличается большим комфортом, на них удобно и приятно работать.

Напомним, 11 июня председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов для регионов на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта "Экология". Средства в размере 4,8 млрд рублей направлены четырем регионам, в том числе Южному Уралу. Челябинск получил 1,9 млрд рублей на обновление общественного транспорта.

На эти средства были закуплены 157 автобусов большого класса, использующих газ в качестве моторного топлива, из них 47 автобусов марки "Волгабас" на сжиженном и 110 ЛиАЗов на компримированном природном газе. В настоящее время это одни из самых экологичных и комфортных автобусов на российском рынке. До конца октября все автобусы поступят в город, и после этого выйдут на самые востребованные пассажирами маршруты.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев ранее отмечал, что основанием для выделения федерального финансирования стал комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Челябинска и Магнитогорска.

"Федеральный трансферт, в первую очередь, победа Губернатора Челябинской области. Ведь в своей работе вопросы экологии и модернизации транспортной системы он сделал ключевыми. Основанием для выделения федерального финансирования послужил наш совместный проект с минэкологии области. Это разработанный Комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Челябинска и Магнитогорска", - говорил он.

По словам главы регионального миндортранса, в настоящий момент в Челябинской области реализуется большая программа по обновлению общественного транспорта. В первую очередь речь идет о городском электротранспорте. Программа предусматривает обновление троллейбусного парка, появится порядка 160 новых троллейбусов, более 40 ожидается уже в следующем году. Для Челябинска в этом году закуплено 30 новых трамвайных вагонов производства Усть-Катавского вагоностроительного завода, 10 из них уже вышли на линию.

Реализовывать программу комплексного развития транспортной инфраструктуры будут с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов. 10 сентября Правительство РФ одобрило заявку Челябинской области на получение инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму более 76 млрд рублей.

Средства планируется направить на реализацию проекта метротрамвая и приобретение трехвагонных метротрамваев, на комплексное обновление трамвайных линий Челябинска, реконструкцию трамвайных путей и обновление трамвайного парка, а также на проект комплексного обновления троллейбусного парка, включая строительство нового троллейбусного депо.

"Все наши заявки отработаны с федеральными исполнительными органами власти, эффекты очевидны. Это даст серьезный импульс развитию областного центра и всей челябинской агломерации", – подчеркнул на заседании заседания правительственной комиссии по региональному развитию Алексей Текслер.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поддержал проект. "Можно сказать, мы с Алексеем Леонидовичем были соавторами этого решения с метротрамваем, когда спустились под землю и приняли решение. Хорошо, что Челябинская область отработала этот вопрос", - отметил он.