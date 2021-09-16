Казахстан заявил о несогласии стран ОДКБ принимать афганских беженцев

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отказываются принимать афганских беженцев и размещать иностранные военные базы на своей территории.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время саммита ОДКБ. Как сообщает пресс-служба главы республики, казахская сторона поддерживает общую позицию государств ОДКБ по этому вопросу.

Напомним, в организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В конце августа лидеры стран-участниц ОДКБ, а также глава Узбекистанаобсудили ситуацию в Афганистане. Встреча была закрытой.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "никто не собирается вмешиваться в происходящие в Афганистане события".