16 Сентября 2021
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афганистан (2007) | Фото: www.galizacig.com

Казахстан заявил о несогласии стран ОДКБ принимать афганских беженцев

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отказываются принимать афганских беженцев и размещать иностранные военные базы на своей территории.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время саммита ОДКБ. Как сообщает пресс-служба главы республики, казахская сторона поддерживает общую позицию государств ОДКБ по этому вопросу.

Напомним, в организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В конце августа лидеры стран-участниц ОДКБ, а также глава Узбекистанаобсудили ситуацию в Афганистане. Встреча была закрытой.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "никто не собирается вмешиваться в происходящие в Афганистане события".

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Теги: одкб, афганские беженцы



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