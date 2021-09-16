16 Сентября 2021
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советский школьник, советские школьники, школа, книги, дети (2019) | Фото: magspace.ru

В СССР пили газировку из общих стаканов, и не было никакого ковида, - директор департамента образования Киева

Директор департамента образования и науки киевской мэрии Елена Фиданян написала пост о том, что в СССР не было многих сегодняшних проблем и вообще жилось совсем не плохо. После этого началась настоящая травля чиновницы.

Она выложила старое фото школьника у автомата с газированной водой (когда стаканы были общие) и написала:

"Времена, когда:
- не было ковида;
- мы не бояться пить воду из уличных автоматов;
- мы пользовались многоразовыми стаканами, и их не уничтожали вандалы;
- мы не покупали воду для дома, а пили из крана".

Также Фиданян вспомнила копеечную стоимость воды, проезда, школьного завтрака и школьной тетради. По существу она указала на то, что все и так знают.

Но пост вызвал тысячи комментариев набежавших "свидомых патриотов". Некоторые начали перечислять всего, что не было в СССР, а некоторые призвали уволить ее. Затем она ограничила обсуждения и процитировала Оскара Уайльда: "Я отвечаю за то, что говорю, но не могу отвечать за то, что вы слышите!"

Интересно, что Фиданян на выборах 2019 года поддерживала Петра Порошенко.

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Теги: ковид, Украина, СССР



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