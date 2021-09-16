Мобильные операторы не хотят предоставлять бесплатный доступ к "социально значимым сайтам" всем подряд

Мобильные операторы предложили правительству скорректировать правила предоставления бесплатного доступа к "социально значимым сайтам". Пока, правда, ни одно из их предложений не учтено в проекте этих правил.

Операторы предлагают предоставлять бесплатный доступ только тем абонентам, которые подтвердили свое российское гражданство, иначе найдется много иностранцев, желающих бесплатно использовать доступ к популярным сайтам, пишет "Коммерсант". Также они предлагают уточнить, что бесплатный доступ не должен действовать в роуминге, в том числе национальном (когда абонент, находясь на территории РФ, подключается к сети другого оператора в регионе). Кроме того, операторы хотят иметь возможность приостанавливать оказание услуг, если у абонента возникает долг сроком более чем два месяца. По их мнению, абонент также должен выразить активное согласие на бесплатный доступ, например, через колл-центр.

В МТС оценили долю трафика, который может стать бесплатным для российских граждан, оценивают в 20-25% от общего. Ранее операторы посчитали, что "бесплатный доступ" обойдется им в 150 млрд руб. в год.