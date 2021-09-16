В рамках госпрограммы Кубани «Содействие занятости населения» предприятия, созданные общественными организациями инвалидов, получат субсидии

Созданные общественными организациями инвалидов предприятия получили поддержку из бюджета Кубани, передает корреспондент Накануне.RU. Субсидии получат три предприятия.

Помощь будет оказана в 2021 году в рамках государственной программы региона «Содействие занятости населения» на эти цели выделили порядка 12,8 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По данным сотрудников министерства труда и социального развития Кубани, субсидии на выплату зарплаты людям с инвалидностью получили следующие предприятия: Краснодарский социально-трудовой комплекс, Краснодарская ткацкая фабрика и Краснодарская фабрика картонажных изделий. Поддержка краевого бюджета позволит сохранить более 130 рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Субсидии на финансовое обеспечение затрат на заработную плату работающих инвалидов рассчитываются из расчета МРОТ, увеличенного на сумму страховых взносов, и предоставляются на срок не более 8 месяцев. Отметим, что министерство труда и социального развития Краснодарского края предоставляет такие субсидии ежегодно. В частности, в 2020 году помощь оказали предприятиям, созданным Всероссийским обществом инвалидов и Всероссийским обществом слепых.