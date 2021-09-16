16 Сентября 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
школа класс парта кабинет (2007) | Фото: Накануне.ru

На Ямале из школы-интерната сбежали воспитанники

15 сентября сотрудник Сеяхинской школы-интерната заявил правоохранителям о том, что три несовершеннолетних воспитанника во время вечерней прогулки сбежали, их местонахождение неизвестно, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по ЯНАО.
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Позже детей нашли в посёлке и вернули в школу-интернат. Медицинское освидетельствование показало, что жертвами преступлений они не становились.

Следователи начали проверку ситуации. Им предстоит выяснить, что стало причиной случившегося.

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Теги: школа-интернат, побег, воспитанники



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