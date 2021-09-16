Заведующей детсадом на Урале могут вменить "уголовку" после просьбы спасти хлебокомбинат

Заведующую детским садом №1 в Сысерти Олесю Проскурякову, которую "попросили" уйти с должности после обращения за помощью к губернатору, чтобы спасти закрывшийся "Сысертский хлебокомбинат", могут привлечь по уголовной статье. Своими подозрениями на этот счет с Накануне.RU поделился супруг Олеси Александр Проскуряков.

Напомним, что завдетсадом поставила подпись под обращением к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и главе городского округа Дмитрию Нисковских с просьбой возобновить работу "Сысертского хлебокомбината". Второе обращение было написано заместителем Проскуряковой и отправлено ей на подпись. В нем содержалось только два предложения: "Просим Вас возобновить работу Сысертского хлебокомбината. В течение многолетнего сотрудничества продукция была высокого качества, не наблюдалось сбоев в поставках".

Первое же, на имя главы региона, было написано, по словам свидетелей, сотрудницей предприятия, которая осталась без зарплаты после его закрытия. Под обращением, помимо Проскуряковой, также подписались заведующие других детских садов и руководство одной из школ, однако "уйти по собственному" предложили только ей. Позднее в местном управлении образования заявили, что заведующую попросили уйти не из-за обращений, а из-за того, что она впустила незнакомого человека на территорию детского сада.

"Похоже, что-то такое против нас делают. Я так понимаю, будут давить на антитеррор - почему, мол, активист, которая собирала подписи, зашла на территорию. Тогда получается, надо увольнять и заведующую 44 садика, 16 садика и 23 школы. Получается, и их нужно наказывать? Из детсада №16 и 23-ей школы вообще никого не вызывали. Люди здесь не виноваты, они не при чем. Я не хочу, чтобы из-за моих действий страдали невинные люди. Чтобы не отражались наши действия ни на ком, кроме нас. Но я, к сожалению, не знаю, почему так все обрушилось на мою супругу", - сказал Проскуряков.

В свою очередь начальник управления образования Сысерти Оксана Колясникова рассказала Накануне.RU, что у руководства к Проскуряковой сразу три замечания, которые впоследствии и привели к ее уходу.

Первое – нарушение правил антитеррористической и эпидемиологической безопасности. "У нас действуют такие документы, которые в данный момент и запрещают посещение любыми чужими людьми наших образовательных учреждений. Вышел новый СанПин в прошлом году, есть у нас постановление по антитеррору и это вообще серьезный вопрос, потому что, если вы вспомните, как зашел мужчина и убил ребенка в детском саду – этот вопрос очень серьезный".

– нарушение правил антитеррористической и эпидемиологической безопасности. "У нас действуют такие документы, которые в данный момент и запрещают посещение любыми чужими людьми наших образовательных учреждений. Вышел новый СанПин в прошлом году, есть у нас постановление по антитеррору и это вообще серьезный вопрос, потому что, если вы вспомните, как зашел мужчина и убил ребенка в детском саду – этот вопрос очень серьезный". Второе – печать заведующей детсада в обращении. "Образовательные организации, как юридические лица, имеют печать. И вот эту печать нельзя ставить на документах или листовках, призывах такого плана, то есть там есть четко ограничение, куда эти печати можно ставить. Выразить свою позицию заведующая может, как частное лицо. Она могла бы написать свою фамилию и поставить свою подпись, но без печати".

– печать заведующей детсада в обращении. "Образовательные организации, как юридические лица, имеют печать. И вот эту печать нельзя ставить на документах или листовках, призывах такого плана, то есть там есть четко ограничение, куда эти печати можно ставить. Выразить свою позицию заведующая может, как частное лицо. Она могла бы написать свою фамилию и поставить свою подпись, но без печати". Третье – рабочая субординация. "Наверное, в рабочее время нужно заниматься рабочими вопросами".

По ее словам, с каждым из заведующих детских садов и школ, кто поставил свои подписи, были проведены беседы, и каждый из них, кроме Проскуряковой, признал, что можно было более грамотно выразить свою гражданскую позицию. Колясникова также предположила, что Проскурякова посчитала, будто ей запретили выражать свою гражданскую позицию, хотя ей задавались вопросы якобы только управленческого характера.

"Никаких выговоров мы не делали, потому что эта ситуация абсолютно нестандартная для нас. Поэтому ее мы на очередном совещании с руководителями разберем еще раз, напомним, как они должны действовать в таких ситуациях. Почему именно с ней (Проскуряковой) зашел такой разговор, потому что она не слышит, не понимает, что ей говорит руководитель, который отвечает за жизнь и здоровье 14 тыс. детей", - заявила Колясникова.

В управлении образования также заявили, что женщина самостоятельно написала заявление по собственному желанию. В случае же, если она захочет забрать его и вернуться на должность заведующей, этот вопрос УО будет обсуждать с главой городского округа, поскольку снимает с должности, по уставу, именно он.

По словам Александра, его супруга постепенно идет на поправку после срыва, из-за которого ее пришлось госпитализировать. Несмотря на написанное заявление на увольнение, женщина все еще числится в штате как сотрудник, ушедший на больничный. В связи с этим она надеется, что ее все же могут восстановить в должности. К сожалению, пока, кроме журналистов и неравнодушных граждан, к семье Проскуряковых никто не обращался. Однако, по словам Александра, очень помогает поддержка от неравнодушных, которые также не смогли проигнорировать сложившуюся ситуацию.

"Очень много звонков и сообщений поступает в нашу поддержку от людей неравнодушных к этой ситуации. Здоровья желают, успехов, чтобы у нас все получилось. Будем надеяться", - сказал Александр.

Более того, неравнодушные родители, чьи дети обучались под началом Олеси Проскуряковой, составили коллективное обращение на имя главы городского округа Нисковских, чтобы он восстановил заведующую в должности и прекратил всяческое давление на нее и ее семью.

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