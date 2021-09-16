16 Сентября 2021
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Политика В России Москва
Дистанционное электронное голосование. (2020) | Фото: пресс-служба Центральной избирательной комиссии России

В ЦИКе разделили ключ шифрования дистанционного голосования

В Центризбиркоме прошла процедура разделения ключа шифрования от дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

"Ноутбук и токены для записи ключей проверены экспертами – членами рабочей группы по наблюдению за дистанционным электронным голосованием. Части ключа расшифрования будут переданы представителям четырех парламентских партий, а также ЦИК России, Общественной палаты, Минцифры и ТИК ДЭГ", - сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Ключ разделен на восемь частей, расшифровать итоги ДЭГ можно будет только при наличии минимум пяти частей. Они будут соединены не ранее 20:15 в воскресенье, 19 сентября – после завершения голосования в московском часовом поясе.

Напомним, дистанционно в этом году смогут проголосовать жители Москвы, Севастополя, а также Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. Ранее в ЦИК сообщили, что на дистанционное голосование подали заявки почти 2,6 млн избирателей. Большая часть – из Москвы.

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Теги: цик, ключ шифрования, дэг



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