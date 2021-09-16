В ЦИКе разделили ключ шифрования дистанционного голосования

В Центризбиркоме прошла процедура разделения ключа шифрования от дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

"Ноутбук и токены для записи ключей проверены экспертами – членами рабочей группы по наблюдению за дистанционным электронным голосованием. Части ключа расшифрования будут переданы представителям четырех парламентских партий, а также ЦИК России, Общественной палаты, Минцифры и ТИК ДЭГ", - сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Ключ разделен на восемь частей, расшифровать итоги ДЭГ можно будет только при наличии минимум пяти частей. Они будут соединены не ранее 20:15 в воскресенье, 19 сентября – после завершения голосования в московском часовом поясе.

Напомним, дистанционно в этом году смогут проголосовать жители Москвы, Севастополя, а также Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. Ранее в ЦИК сообщили, что на дистанционное голосование подали заявки почти 2,6 млн избирателей. Большая часть – из Москвы.