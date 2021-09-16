На Среднем Урале пожаловались на принуждение бюджетников к голосованию

В Свердловской области за день до старта голосования разгорелся скандал в связи с возможным принуждением бюджетников к участию в предстоящих выборах.

В одной из социальных сетей была распространена информация, что бюджетники Железнодорожного района уральской столицы уже получили "разнарядки" сходить в эти пятницу-субботу и проголосовать. Педагогам и соцработникам якобы велено сфотографировать бюллетень с "галочкой" и отправить sms-сообщением, а также сделать фотоотчет отправки бюллетеня в урну.

Однако, как сообщили Накануне.RU в Центре общественного наблюдения за выборами в Свердловской области, они обратились за комментарием в администрацию и управление образования Железнодорожного района Екатеринбурга. Чиновники заявили, что администрация никаких указаний бюджетникам об участии в голосовании, а тем более фотофиксации его итогов, не давала. А в управлении образования сообщили, что единственной информацией, которая доводилась до работников системы и при этом связана с выборами, было то, что проголосовать можно в течение трех дней.

"Проголосовав в пятницу, можно освободить себе два выходных дня полностью и посвятить их семье, хорошенько отдохнуть, что важно в связи с возросшей нагрузкой в начале учебного года", - заявили в управлении.

Также там заверили, что никогда не давали педагогическим работникам указаний фотографировать итоги своего волеизъявления или обязательно участвовать в выборах.

Напомним, ранее в ЦОН посчитали, что вручение "подарочных карт" свердловским пенсионерам на избирательных участках не является нарушением.