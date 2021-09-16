16 Сентября 2021
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Google (2021) | Фото: Накануне.RU

Сервис "Google Документы" доступен в России – Роскомнадзор

В Роскомнадзоре заявили, что сервис "Google Документы" доступен на территории России. "Указанные зарубежные интернет-сервисы доступны на территории РФ. Рекомендуем российским СМИ самостоятельно проверять информацию перед публикацией", - цитирует РИА Новости представителя ведомства.

В то же время у Роскомнадзора явно имеются претензии к иностранным компаниям: "Роскомнадзор неоднократно поднимал вопрос о необходимости исключения зависимости российских информационных систем в первую очередь государственных ИС и систем критической информационной инфраструктуры от зарубежных интернет-ресурсов".

Напомним, ранее появились сообщения о сбоях в работе сервисов Google Docs и  telegra.ph (сервис Telegram для публикаций).

Между тем, представителей Google и Apple пригласили на заседание комиссии Совета Федерации по противодействию вмешательству во внутренние дела РФ. По словам главы комиссии сенатора Андрея Климова, действия Google и Apple в период выборов рассматриваются как вмешательство в дела России, "прокуратура потребовала устранить нарушения".

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Теги: Google Документы, telegra.ph, роскомнадзор



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