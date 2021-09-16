Пресс-служба губернатора Сипягина назвала сообщения о его отставке фейком

В пресс-службе губернатора Владимирской области Владимира Сипягина опровергли информацию об уходе главы региона в отставку.

Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Елунина заявила, что сообщения об этом - фейк, передает РИА Новости.

О том, что Сипягин написал заявление об отставке, сообщили сегодня ряд СМИ и Telegram-каналов. Не исключено, что он перейдет на работу в Госдуму.

Ранее ЛДПР включила в федеральную часть списка на выборах в ГД находящегося под прицелом критики владимирского губернатора.