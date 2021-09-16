16 Сентября 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

Югорчанка потеряла миллион, вложив его в "акции "Газпрома""

Жительница Нижневартовска, посмотрев ролик на YouTube, решила стать инвестором и в итоге потеряла крупную сумму, сообщили Накануне.RU в УМВД по Югре.

После просмотра видео о дополнительном заработке, пострадавшая перешла по ссылке и оставила заявку, указав при этом свои данные. В частности, номер телефона. После этого с ней связался брокер компании "LogAtom" Борис и предложил "дополнительный заработок на акциях "Газпрома"". Получив согласие собеседницы, он сообщил, что для того, чтобы начать торговлю, необходимо заплатить 5 тыс. руб. На первом этапе местная "вкладчица" "выиграла" от сделок 1,9 тыс. руб. Поверив, что схема работает, она, не задумываясь, перевела 108 тыс. руб. на указанный банковский счёт.

Спустя несколько дней Борис сообщил, что необходимо вывести заработанные деньги со счета платформы, но для этого необходимо подтвердить свою платежеспособность и внести около 1 млн руб. Ничего не заподозрив, жертва под руководством Бориса через приложение АО "Альфа-Банк" оформила кредит на 887 тыс. руб., которые перевела двумя транзакциями на неустановленный счет. Через некоторое время мнимый брокер сообщил, что вывод денег невозможен – счёт заблокировали, и для разблокировки необходимо ещё 380 тыс. руб., но вартовчанка отказалась и поняла, что ее обманули мошенники. Общий ущерб составил 998 тыс. 101 руб. Возбуждено уголовное дело.

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Теги: акции, Газпром, брокер



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