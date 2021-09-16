16 Сентября 2021
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реанимация (2019) | Фото:Накануне.RU

В школе в Махачкале распылили газ: трое детей в реанимации

В Махачкале 16 детей попали с отравлением в больницу после того, как старшеклассники распылили неизвестное вещество в коридоре школы.

Инцидент произошел в школе №36. Трое школьников в реанимации, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Дагестана.

Сейчас все дети выведены из школы, проветриваются все помещения, проводится генуборка с дезинфекцией. Занятия второй смены отменены.

В начале сентября в одной из школ Нижнего Новгорода произошло массовое отравление учеников. По некоторым данным, речь идет о 40 пострадавших. Устанавливаются причины произошедшего. Прокуратура начала проверку.

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Теги: махачкала, школа, газ, отравление



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